У селі Білобожниця Чортківського району осквернили меморіал “Борцям за волю України”.

Про це повідомили на сторінці громади.

“Сьогодні зранку працівники сільської ради та усі жителі села Білобожниця, хто проходив повз меморіал “Борцям за волю України” на власні очі побачили усю “культуру”, “патріотизм”, “глибоку українську свідомість” місцевих жителів (- молоді).

Дуже прикро, що в людях не залишилося нічого святого, бо місце на якому споруджено кам’яний Хрест, і де стався злочин сьогоднішнього вандалізму, є місцем пам’яті, бо саме тут була пролита кров патріотів, а через дорогу знаходилася (- і є) катівня НКВС.

Ми звертаємося до усіх жителів Громади, виховуймо в собі патріотизм, будьмо трохи добрішими, духовнішими не сліпцями закритими від всіх і усього. Виховуймо, навчаймо наших дітей української свідомості, щоб таких вчинків не було.

Хто знає, хто бачив, хто чув, як вночі вандали знищили ліхтар, просимо зголоситися і повідомити у сільську раду!!!”, – ідеться у дописі.



