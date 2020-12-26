Від початку року на Тернопільщині в аваріях загинуло 62 людини, майже сімсот осіб травмувалися. Серед основних причин ДТП — перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, керування автомобілем у нетверезому стані.

Загалом у регіоні простежується тенденція до зниження аварійності, – зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Також знизилася кількість загиблих у ДТП. Поліцейські пов’язують ці тенденції із посиленим патрулюванням і зниженням активності водіїв через карантин.

“У нас є тенденція до зниження аварійності в місті Тернополі і по області. Зокрема, це стосується і потерпілих і загиблих. Якщо звернутися до статистики, то майже на 40% в нас менше загиблих цього року, порівняно з минулим роком. Кількість ДТП без потерпілих йде на рівні з минулим роком. Щодо водіїв у нетверезому стані, то на мою думку, потрібно посилювати відповідальність. На жаль, у законодавстві є дуже багато прогалин. Зараз вже деякі зміни відбуваються. Приділяємо увагу тим порушенням, які часто стають причиною ДТП — це обгін, неправильний проїзд на перехрестях, на світлофорах, ну і, безумовно, швидкість”, – зазначив Богдан Шевчук.

Додамо, під час Новорічно-різдвяного періоду поліція працюватиме у посиленому режимі. На небезпечних ділянках автошляхів патрулюватимуть додаткові наряди.