Про смерть тримісячної дівчинки на лінію “102” надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги. Нещастя трапилося 3 квітня.

Батьки розповіли, що з донькою все було гаразд. Вони вклали її спати, а коли вранці підійшли до немовля, то воно було уже мертве.

Фахівець, який оглядав тіло дитини повідомив, що слідів насильницької смерті не виявив. Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ – нещасний випадок, повідомляють у поліції.

Причину смерті дівчинки встановив судово-медичний експерт. Дитина померла в результаті механічної асфіксії. Ймовірно, батьки поклали дитину на спинку і вона вдавилася рвотними масами.

Правоохоронці звертаються до батьків бути обережними. Вкладати спати немовлят на бік, аби запобігти удушенню.