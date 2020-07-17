Верховна Рада ухвалила постанову, якою були створені нові райони.

Зокрема, наразі замість 490 в областях утворять 136 районів, повідомляє РБК-Україна.

​​”Хоча райони і стануть більшими, влада не віддаляється від людей. Навпаки – адміністративні послуги можна буде отримати на місці, вся влада буде в громадах”, – вказано у повідомленні.

Повний перелік районів:

В Автономній республіці Крим – 10 районів: Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський.

Вінницька область – 6 районів: Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмільницький.

У Волинській – 4 райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.

У Дніпропетровській області з’явиться 7 районів: Дніпровський, Кам’янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Синельниківський.

У Донецькій – 8 районів: Бахмутський, Волноваський, Горлівський, Донецький, Кальміуський, Краматорський, Маріупольський, Покровський.

Житомирська – 4 райони: Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський.

Закарпатська – 6 районів: Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський.

У Запорізькій області утворять 5 районів: Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський.

В Івано-Франківській – 6 районів: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський.

У Київській області буде 7 районів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський.

У Кіровоградській – 4 райони: Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський, Олександрійський.

У Луганській області утворять 8 районів: Алчевський, Довжанський, Луганський, Ровеньківський, Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський.

У Львівській – 7 районів: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський.

У Миколаївській – 4 райони: Баштанський, Вознесенський, Миколаївський, Первомайський.

В Одеській – 7 районів: Березівський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський.

У Полтавській з’являться 4 райони: Кременчуцький, Лубенський, Миргородський, Полтавський.

У Рівненській – 4 райони: Вараський, Дубенський, Рівненський, Сарненський.

У Сумській – 5 районів: Конотопський, Охтирський, Роменський, Сумський, Шосткинський.

У Тернопільській утворять 3 райони: Кременецький, Тернопільський, Чортківський.

У Харківській – 7 районів: Богодухівський, Ізюмський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Харківський, Чугуївський.

У Херсонській – 5 районів: Бериславський, Генічеський, Каховський, Скадовський, Херсонський.

У Хмельницькій – 3 райони: Кам’янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівський.

У Черкаській з’являться 4 райони: Звенигородський, Золотоніський, Уманський, Черкаський.

У Чернівецькій – 3 райони: Вижницький, Дністровський, Чернівецький.

У Чернігівській – 5 районів: Корюківський, Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, Чернігівський.