Цими днями на Тернопільщині потеплішає. Втім, ймовірність опадів залишатиметься високою. А місцями можливі сильні грози та шквали.

За прогнозами синоптиків, у західному регіоні зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. Однак значної спеки поки не обіцяють. Її остуджуватимуть дощі та грози, які періодично випадатимуть.

«12-го серпня обіцяє трохи стати милосерднішою повітряна маса. Очікується завтра +26 градус. Дощі ходитимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. При дощах можливі грози та поривчастий вітер. Кому холодно, якраз ближче до Маковія скрізь температура повітря підвищиться на кілька градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, днями зберігатимуться мінливі погодні умови. Через перепади температурних показників у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття.