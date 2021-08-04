Учора в області зафіксували 19 нових випадків коронавірусу. За інформацією обласного лабораторного центру, тенденції щодо захворюваності негативні.

Побільшало хворих на COVID-19 також у лікарнях. Зокрема, почастішали важкі випадки. «Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 зростає на Тернопільщині. Зафіксовано летальний випадок.

Зокрема, ми відстежуємо ріст захворюваності останнім часом. Чим пояснити такі тенденції, важко сказати, напевно, все таки збільшенням міграції населення і через те, що люди не дотримуються карантинних вимог в закритих приміщеннях”, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку пандемії COVID-19 інфікувалося понад 70 тис. осіб на Тернопільщині. Це лише лабораторно підтверджені випадки. Епідеміологи припускають, що коронавірус перенесли більше половини населення області.