Замість обмеження масових заходів у період поширення вірусу COVID-19, в УПЦ МП чомусь вирішили провести спеціальні зібрання вірян, щоб роз’яснити небезпеку недуги.

Поки вся країна запроваджує заходи карантину, московські попи щоб вберегти своїх вірян від зараження смертельною інфекцією не придумали нічого кращого, як організувати додаткові масові заходи, на яких ризик заразитись якраз таки збільшується. Одразу дві зустрічі на тему «Християнин і коронавірус. Віра і сучасні виклики» та «Віра і вірус» організували 12 березня в Кременці для вірян УПЦ МП різних вікових категорій. А вже 13 березня ЗМІ повідомили про перший можливий випадок захворювання на коронавірус у жительки Кременеччини.

Втім, «логікою» у московській церкві відзначаються доволі часто. На росії, для прикладу, проти поширення коронавірусу організувують велелюдні хресні ходи вулицями міст, а у Вінниці через один з таких хресних ходів карета «швидкої» не змогла проїхати на виклик до хворого.