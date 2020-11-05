Настоятель храму УПЦ МП села Великі Млинівці Кременецького району о. Георгій Прокопчук залучає вірян та молодь до догляду за похованнями вояків російської царської армії часів Першої світової війни.

В УПЦ МП продовжують ностальгувати за часами окупації України царською Росією. У Почаєві, для прикладу, у місцевій лаврі УПЦ МП закликали молитись до російського царя за краще майбутнє для Росії та встановили на горі поблизу монастиря хрест на честь останньої російської царської сімʼї.

А учора священик УПЦ МП Георгій Прокопчук на своїй сторінці у фейсбуці поділився новиною про упорядкування могил вояків російської царської армії на околиці Кременця.

Згідно з дослідженнями істориків та місцевих краєзнавців у період першої світової війни, у 1915 – 1916 роках вздовж річки Іква проходила лінія австро – російського фронту. Російські війська укріпилися вздовж гряди Кременецьких гір, а австрійські війська розташувалися на лівому березі Ікви.

Влітку 1916р. у даному районі відбувся широкомасштабний наступ російських військ, відомий під назвою «Сапанівський прорив», який був складовою наступальної операції Південно-Західного фронту під командуванням генерала Брусилова. Саме на цьому місці і були поховані вояки російської армії, які загинули у ході військових дій, і пам’ять про це була досить жива. Старожили згадують, що на початку 20 – тих років минулого століття хрести на могилах російських воїнів були дерев’яні та недоглянуті.

У 1937 році було заново впорядковано кладовище біля «Королівського мосту», на цьому місці було поставлено та освячено пам’ятник воякам російської армії, загиблим під час Першої світової війни.

Втім, не зважаючи на пам’ятник із написом про поховання російських вояків, о. Георгій Прокопчук вперто називає кладовище «козацьким».

Раніше о. Георгій, більше відомий серед священства через пристрасть до швидкої їзди як «Шумахер», відмітився дописами у підтримку президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Священик УПЦ МП підтримав висловлену президентом Росії ідею довершити справу російського царя Миколи ІІ – розпочати війну з Туреччиною за Стамбул для вільного доступу російського флоту у Середземне море.