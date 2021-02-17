На Тернопільщині у заметах застряг автомобіль, який віз кисень для хворих

Рятувальники Тернопільщини продовжують витягувати із заметів автомобілі швидкої допомоги.

Так, о вчора 8:42 в с. Сошище Кременецького (Шумського) району черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини залучався на допомогу бригаді екстреної медичної допомоги, яка не змогла доїхати на виклик.

Долаючи снігові замети рятувальники дістались до місця призначення та в оперативному автомобілі, у супроводі медпрацівників, провели транспортування хворої дитини, 2006 р. н., до Шумської міської лікарні.

В 11:40 черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини в м. Чортків на вул. Л.Українки, 3 здійснено буксирування зі снігового замету вантажного автомобіля «Renault», який доставляв до лікувального закладу кисневі балони.

А сьогодні о 04:14 в с. Тютьків Тернопільського (Теребовлянського) району черговим караулом 12 ДПРЧ Управління відбуксировано зі снігового замету карету екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.