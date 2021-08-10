Майже 5 тис. щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині вихідними.
Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом від початку вакцинальної кампанії у краї імунізувалися майже 143 тис. жителів краю.
Наразі в області працює 15 пунктів вакцинації. Щеплення проводять чотирма видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.
«Ми максимально розширюємо темпи вакцинації на Тернопільщині. Вихідними 7-го і 8-го серпня було зроблено понад 4700 щеплень. Загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щеплено 142 875 тисячі осіб. Усі вакцини транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, які визначені виробником кожної з них. На всіх етапах транспортування та зберігання вакцини відбувається контроль за температурою. Якщо реєструють відхилення від норми будь-якого з показників, вакцину відразу переміщують у карантин із забезпеченням необхідної температури та проводять службове розслідування», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.
Окрім центрів вакцинації також працюють мобільні бригади. Вони приїжджають додому жителів краю, які не можуть добратися до центрів щеплення.
Софія Романська
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