На Тернопільщині у вихідні зробили майже 5 тисяч щеплень від COVID-19

Майже 5 тис. щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині вихідними.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Загалом від початку вакцинальної кампанії у краї імунізувалися майже 143 тис. жителів краю.

Наразі в області працює 15 пунктів вакцинації. Щеплення проводять чотирма видами вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

«Ми максимально розширюємо темпи вакцинації на Тернопільщині. Вихідними 7-го і 8-го серпня було зроблено понад 4700 щеплень. Загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щеплено 142 875 тисячі осіб. Усі вакцини транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, які визначені виробником кожної з них. На всіх етапах транспортування та зберігання вакцини відбувається контроль за температурою. Якщо реєструють відхилення від норми будь-якого з показників, вакцину відразу переміщують у карантин із забезпеченням необхідної температури та проводять службове розслідування», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Окрім центрів вакцинації також працюють мобільні бригади. Вони приїжджають додому жителів краю, які не можуть добратися до центрів щеплення.

Софія Романська