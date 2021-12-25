Вихідними на Тернопільщині значно ускладниться погода. За прогнозами синоптиків, у краї можливі опади у вигляді снігу та дощу, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Це сприятиме небезпечним ситуаціям на автошляхах.

Опади зумовлюватимуть атмосферні фронти, які охоплять регіон цими вихідними. Втім, здебільшого домінуватиме мінусова температура повітря.

«Розминається стрибнути інша повітряна маса, яка посуне антициклон і принесе потепління. Атмосферні фронти почнуть підкачувати нові опади. Практично повсюди, хоча й поступово, із заходу випадатиуть спочатку сніг, потім мокрий сніг, а потім і дощ. Такі метаморфози – через лавину теплішого повітря, яке на нас суне. Із фронтами примчиться сильний південно-західний вітер, будьте обережними. На дорогах залишиться ожеледиця і через опади приєднається снігова каша, тому ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. При переході снігу у мокрий очікується налипання мокрого снігу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, снігу вихідними підсипле. Відтак метеорологічна ситуація нагадуватиме справжню зиму.