На Тернопільщині у вихідні вакцинували майже чотири тисячі людей

3745 жителів краю вакцинували на Тернопільщині цими вихідними.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Загалом в області вже імунізовано 272 831 осіб.

Нині на Тернопільщині найчастіше вакцинуються молоді соціально активні люди. Серед жителів краю 80 плюс імунізованих менше 10%. Втім, за словами лікарів, саме люди старших вікових категорій ризикують постраждати від коронавірусу.

“Ми бачимо, що з кожним днем кількість людей, які бажають вакцинуватися збільшується. Зокрема, це стосується працівників навчальних закладів, членів інших організованих колективів. Нижчі показники вакцинації серед людей старшого віку. Якщо проаналізувати адміністративні території, то на північній стороні, у Кременецькому районі кількість відмовників від вакцинації більша. Наразі збирається інформація щодо кількості вакцинованих осіб в організованих колективах, оскільки на сьогоднішній день гостро стоїть питання про нарощення колективного імунітету, оскільки наразі він є недостатнім, щоб протистояти поширенню коронавірусу, тож на часі є розширення темпів вакцинації”, – зазначила Марія Павельєва.

У департаменті охорони здоров’я області наголошують: запасів вакцин на Тернопільщині достатньо, щоб розширювати темпи щеплення. Втім, проблемою в регіоні є антивакцинальні настрої.