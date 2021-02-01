У Тернопільській області в ході акції “Фабрика різдвяного вареника”, яка розпочалася в суботу в населених пунктах Байковецької громади, виготовили 42 тисячі вареників.

Про це повідомив Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, передає Укрінформ з посиланням на Суспільне.



За його словами, до акції цьогоріч долучилися близько трьохсот людей. У понеділок вареники відправлять військовим на Донбас.



“Молимося за тих солдатів, які зараз стоять на охороні нашого спокою, щоб вони повернулися живі, здорові. Хочемо таке свято для них зробити, щоб вони відчули нашу любов, турботу і нашу молитву”, – зазначила учасниця “Фабрики різдвяного вареника” Галина Башняк, яка вже втретє взяла участь у такому заході.



Як зазначається, до благодійної акції долучилися і п’ятеро чоловіків.



Ініціаторка “Фабрики різдвяного вареника” Юлія Турчманович відзначила, що таку акцію проводять уп’яте: “Це можливість подякувати нашим воїнам, які, незважаючи на холод, на незручності, захищають нас. Ми ліпимо ці вареники колядуючи, молячись, щоб відправити частинку різдвяного тепла їм на війну”.



Своєрідними цехами “Фабрики різдвяного вареника“ стали їдальні сільських шкіл громади.



Як додав Анатолій Кулик, цьогоріч через карантин робочий процес довелося оптимізувати: “Аби дотриматися карантинних заходів, окремі люди залишилися ліпити вареники в домашніх умовах”.



