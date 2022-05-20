На Тернопільщину йдуть циклон Emmelinde та атмосферні фронти.
За прогнозами синоптиків, вихідними можливі дощі, грози та сильні вітри. Температурні показники залишатимуться відносно високими.
Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 14 до 25 градусів тепла, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Ускладнюватиме метеорологічну ситуацію сильний вітер.
«Впродовж суботи-неділі в Україні очікуються стрибки атмосферного тиску, температури повітря, грози, знову посилення вітру. На погоду України 21-го травня впливатиме циклон Emmelinde та атмосферні фронти. Тому в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. Україна належатиме теплому сектору, тобто, перебуватиме між теплим та холодним фронтами. Як наслідок, повсюди буде тепло: у суботу вдень очікується +20 +25 градусів. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, до сильного. У неділю очікується похолодання: вдень +12 +18 градусів. Вітер впродовж суботи-неділі буде рвучким, до сильного. На тижні потепління відновиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.
Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Відтак у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.