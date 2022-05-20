На Тернопільщині у вихідні можливі грози та сильні вітри

На Тернопільщину йдуть циклон Emmelinde та атмосферні фронти.

За прогнозами синоптиків, вихідними можливі дощі, грози та сильні вітри. Температурні показники залишатимуться відносно високими.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 14 до 25 градусів тепла, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Ускладнюватиме метеорологічну ситуацію сильний вітер.

«Впродовж суботи-неділі в Україні очікуються стрибки атмосферного тиску, температури повітря, грози, знову посилення вітру. На погоду України 21-го травня впливатиме циклон Emmelinde та атмосферні фронти. Тому в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі та прогримять грози. Україна належатиме теплому сектору, тобто, перебуватиме між теплим та холодним фронтами. Як наслідок, повсюди буде тепло: у суботу вдень очікується +20 +25 градусів. Вітер північно-західний, західний, рвучкий, до сильного. У неділю очікується похолодання: вдень +12 +18 градусів. Вітер впродовж суботи-неділі буде рвучким, до сильного. На тижні потепління відновиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде мінливою. Відтак у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.