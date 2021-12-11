Негода йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї вихідними спостерігатиметься похмура погода, можливий мокрий сніг. Через перепади температурних показників утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, вихідними на Тернопільщині буде хмарно. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від одного градусу морозу до кількох градусів тепла. «Холоднішою очікується погода в західних областях, від 2 морозу до 3 градусів тепла. Територія України перебуватиме у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ, залежно від температури повітря. Вихідними південно-східний вітер буде рвучким, сильним, часом до штормових поривів! Похолодання прийде в Україну на Андрія, проте говорити про якісь серйозні морози поки що нема прогностичного підґрунтя», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня у краї зберігатиметься здебільшого мінусова температура повітря. Почастішають опади у вигляді снігу.