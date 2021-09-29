15 центрів масової вакцинації працює на Тернопільщині. Вони розташовані у всіх районах області. Імунізуватися можна без черг та попереднього запису.

Тернополянка Ольга Вус прийшла на щеплення до центру масової вакцинації на Злуки 45. Жінка каже, що перед процедурою консультувалася із сімейним лікарем. “Ми аналізували стан мого здоров’я і підбирали вакцину. Хочу бути захищеною від хвороби, тому прийшла на щеплення. Минулої зими хворіла, перенесла у середній формі. Більше не хочеться переживати подібного, тому вирішила вакцинуватися”.

Центр вакцинації на вул. Злуки 45 у Тернополі працює щодня з 9.00 до 16.00. Тут проводять найбільше щеплень в Україні. Імунізуватися можуть всі охочі. Загалом в області діє ще 14 таких центрів та 56 стаціонарних пунктів вакцинації. Від початку кампанії у краї щепилося понад 276 тис. жителів краю.