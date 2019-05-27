Труп односельця виявив працівник місцевої ферми.

25 травня до співробітників Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя села Мшанець про те, що в силосній ямі місцевої ферми виявлено тіло 60-річного місцевого жителя.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що на потерпілого обвалилася силосна суміш. Чому чоловік заліз у яму, що він там робив, адже не був працівником ферми – правоохоронці з’ясовують. Попередньо при огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено.

Причину загибелі встановить судово-медична експертиза. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ, повідомляють у поліції.