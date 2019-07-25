Аграрії на Тернопільщині збирають урожай зернових культур. Вже намолотили майже 300 тисяч тон пшениці.

Урожайність добра, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Якщо погода дозволить, в регіоні планують зібрати понад два мільйони тон зерна.

Жнивна кампанії в розпалі в усіх регіонах України. Уже в коморах – 23 мільйони тонн зернових культур, – повідомляє Міністерство аграрної політики. Тернопільщина – сільськогосподарська область, відтак в нас сподіваються зібрати теж гарний врожай.

«Майже 300 тисяч тонн вже намолотили аграрії Тернопільщини. Господарства зібрали урожай на площі 52 тисяч га, ще потрібно зібрати зернові на площі 470 тисяч га. Порівняно із попереднім роком, маємо досить гарну врожайність. Минулого року через дощі жнивна кампанія була досить складною. Цього року урожайність складає 54,9 центнера з гектара. Думаю, далі будемо мати ще вищі показники. Озима пшениця дає дуже гарний врожай. У Зборівському і Гусятинському районах аграрії збирають понад 60 центнерів з гектара. У Тернопільському, Теребовлянському, Підволочиському теж досить гарні показники. З озимої пшениці зараз найнижча врожайність – це 55 центнерів з гектара, хоча насправді це досить високі показники. Порівняно з попередніми роками, на 4 центнери збираємо більше по кожному гектару. Надіємося, що зберемо 2,6 мільйон тон зерна», – розповідає директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів.

Попри гарний врожай, аграріїв не тішить цінова ситуація на ринку зерна. Оскільки нині його вартість значно знизилася. Деякі підприємці змушені віддавати зерно за безцінь, щоб повернути кредити банкам.

Софія Романська