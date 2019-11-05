Майже півтора кілограма висушеної коноплі вилучили оперативники у жителя Підволочиського району. Заборонену наркосировину чоловік зберігав за місцем проживання.

За словами начальника Підволочиського відділу поліції Андрія Купчака, оперативники під час проведення операції “Мігрант” отримали інформацією про те, що громадянин Росії у будинку батьків на Тернопільщині зберігає наркотики.

– Дану інформацію ми внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 309 частина 1 ККУ. А після того, як отримали дозвіл на проведення санкціонованого обшуку, навідалися у помешкання підозрюваного.

Підозрюваний – раніше судимий за зберігання зброї. Неодноразово він притягувався до відповідальності за вживання та розповсюдження наркотиків. У Підволочиському районі чоловік мешкає уже близько десяти років.

Виявили мішок сушеної сировини зеленого кольору в одному з підсобних приміщень домогосподарства. Її вага – 1400 грам. Наркотики вилучили та передали на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Оперативники встановлюють шляхи надходження коноплі.