У рейсового автобуса сполученням “Тернопіль-Сновидів” відвалився паливний бак. Трапилася подія 1-го вересня.

Про це повідомили у спільноті Бучацькі справи пасажири маршрутки, передають Тернополяни.

“Сьогодні в автобусі Тернопіль-Сновидів відвалився бак… так так бак. Пасажири і водій дякують небайдужим людям, які зупинився і допомогли. Ще є добрі люди які не залишать в біді. P.S. Автобус новий, все через погані дороги”, – написав Микола Вайда.

Однак, не всі коментатори вбачають причину поломки у поганому стані доріг.

Більшість вважає, що автобус виїхав на маршрут у невідповідному технічному стані.