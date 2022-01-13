657 млн грн. передбачено цього року на утримання доріг місцевого значення.

Про це повідомив заступник начальника управління капітального будівництва області Віктор Соколовський. 20% з цієї суми спрямують на експлуатаційне утримання автошляхів.

Під час відбору проєктів, ремонт яких буде профінансований у 2022 році, перевагу отримали під’їзні шляхи до закладів охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери. “657 млн. грн. передбачено у 2022 році на утримання доріг місцевого значення. 20% з цієї суми передбачено на експлуатаційне утримання автошляхів. Решта суми — на поточний середній та капітальний ремонти доріг місцевого значення. Серед найбільших проєктів: ремонт вул. Білецької (Тернопіль) вартістю 40 млн. грн.; ремонт вул. Гайової, що стане логічним завершенням робіт на дворівневій Гаївській розв’язці; ремонт обходу міста Ланівці (дорога С-201026), вартістю 40 млн грн.”, – зазначив Віктор Соколовський.

Також у цьому році запланували відремонтувати вісім мостів на Тернопільщині. Усі роботи повинні завершити до кінця року.