Понад мільйон гривень шкоди завдала незаконна рубка дерев на Тернопільщині.

Про це повідомив головний державний інспектор з охорони навколишнього середовища Роман Нитка. За його словами, на смузі автодороги М-09 зловмисники вирубали 85 дерев.

Екологічні інспектори виявили порушників під час рейду Тернопільською областю. Порушення зафіксували на смузі відводу автодороги М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська.

«На час обстеження на місці порізки дерев було виявлено автомобіль та двох громадян. У чоловіків були 2 бензопили та спеціальне обладнання для звалювання дерев. Вони повідомили, що їх найняв для проведення рубки невідомий їм громадянин, який, прибувши на місце події, підтвердив дану інформацію. Дозвільні документи чоловік зобов’язався надати до інспекції, проте, прибувши на розгляд справи, дозволів він не представив. Як було з’ясовано у служби автомобільних доріг Тернопільської області, на балансі якої перебуває дорога, дозвільний документ – лісорубний квиток на порубку цих дерев не видавався. Розрахована сума шкоди, заподіяна незаконною рубкою дерев, склала 1,2 млн. грн».

Матеріали справи екологічні інспектори направили до поліції. Відтак порушник відповідатиме перед судом.