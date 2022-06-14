Рейсовий автобус потрапив у ДТП на Тернопільщині. ФОТО

На автодорозі М-19 Доманове – Тереблече через ДТП частково ускладнено рух транспорту.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільщини.

За інформацією патрульних, сьогодні близько 9-ї години у селі Кровинка сталося зіткнення автомобіля Volkswagen та рейсового автобуса. Є постраждалі. Наразі їм надається допомога.

“Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим”, – наголошують у поліції.