На автодорозі М-19 Доманове – Тереблече через ДТП частково ускладнено рух транспорту.
Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільщини.
За інформацією патрульних, сьогодні близько 9-ї години у селі Кровинка сталося зіткнення автомобіля Volkswagen та рейсового автобуса. Є постраждалі. Наразі їм надається допомога.
“Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим”, – наголошують у поліції.