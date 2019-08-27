Нещастя трапилося 26 серпня близько 18 години у селі Космирин Бучацького району.

За попередніми даними, хлопець разом із товаришем пасли корови та вирішили покупатися у річці Дністер. Зробили з пластикових пляшок жилет, вдягнули його на груди та пішли у воду. Проте такі засоби безпеки не врятували – саморобний пристрій розв’язався. За словами товариша загиблого, хлопчик намагався доплисти до берега, однак йому це не вдалося і він пішов під воду.

Наразі тривають пошуки тіла дитини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.