В області почастішали випадки, коли селами пересуваються невідомі особи та обкрадають людей похилого віку. Останній такий факт поліцейські зафіксували у Теребовлянському районі. Жертвою крадіїв стала 79-річна пенсіонерка.

Потерпіла помітила двох незнайомок, коли вони вже виходили з її хати. Жінка поралася по господарству і не замкнула вхідних дверей, чим і скористалися зловмисниці. Вже після того, як невідомі пішли, потерпіла виявила крадіжку семи тисяч доларів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину та вживають заходів щодо його розкриття.

Правоохоронці вкотре застерігають: не впускайте до хати невідомих, зачиняйте вхідні двері, навіть коли пораєтеся по господарству та не залишайте ключі від домівок у легкодоступних місцях. Якщо ж непрохані гості вже переступили поріг, намагайтеся якомога швидше спровадити їх за двері.

Про незнайомців, що завітали до вашого села чи містечка та пропонують будь-які послуги, варто негайно повідомити поліцейським, дільничному офіцеру чи сільському голові. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.