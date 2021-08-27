Тенденції до зниження температурних показників далі зберігатимуться на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, тиждень завершиться прохолодною погодою. Нічні температурні показники опускатимуться до восьми градусів тепла.

Західний регіон охопили холодні атмосферні фронти. Вони зумовлюватимуть погоду у краї майже до кінця серпня. “Завершення тижня вночі майже повсюди на Заході України похолодить колючими чотирма-вісьмома градусами тепла.

Проте поки що не лякаємося, бо денна температура повітря ще порадує. У п’ятницю очікується у західних областях +18 +23 градуси. Періодично пройдуть дощі. Загалом, погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, попереду на Тернопільщині ще чимало комфортних теплих днів. Однак сильної спеки синоптики вже не обіцяють.