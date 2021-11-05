Дощі пройдуть на Тернопільщині. За прогнозами, обласного гідрометеорологічного центру, опади спостерігатимуться по всій території краю. Втім, температурні показники залишатимуться порівняно високими.

У п’ятницю регіон охопить похмура погода, періодично дошкулятимуть пориви вітру. Температура повітря вночі залишатиметься на рівні 9-11 тепла, вдень – 13-15 градусів вище нуля.

«П’ятниця з дощами обіцяє бути в західних областях України. Інші області опадів від атмосфери завтра не отримають, але, як компенсація, можливі тумани. Дуже тепла погода охопить більшість областей – протягом дня +12+18 градусів! Свіжіше повітря очікується в західних областях, +9+14 градусів. Проте переважно хмарно, місцями невеликий дощ, хоча нічого серйозного. Із суботи-неділі температура повітря поповзе вниз, поступово холоднішатиме», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині буде мінливою. Після хвиля дощів прийде похолодання.