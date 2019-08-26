Упродовж доби погодні умови на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Відтак в регіоні переважно обійдеться без дощів. Всюди пануватиме тридцятиградусна спека.

Вдень температурні показники на Тернопільщині коливатимуться від 26 до 30 градусів тепла. Місцями стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку, – розповідає Наталка Діденко.

«Антициклон, практично одна повітряна маса, південна спека, східного напрямку вітер, бездощів‘я, – такі спостерігатимуться погодні умови. 26 серпня в Україні антициклон на ім‘я Corina зумовить суху сонячну погоду. Покручене і ніби попечене іржаве листя вже ясно натякає на близьку осінь. Але температура повітря вперто тримається за ті показники стовпчиків термометрів, які їй ще належать по сезонному праву. У понеділок очікується +26+33 градуси. Кому треба свіжіше, 29-го серпня, у четвер, температура повітря знизиться на кілька градусів, десь до +23, +24 градусів».

Отже, ближче до кінця тижня спека послабне, а поки денні температурні показники сягатимуть максимуму. Втім, холодні ночі нагадують про швидкий прихід осені.

Софія Романська