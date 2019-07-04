Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», що у Теребовлянському районі, відбудеться 13-14 липня. Цього року вона присвячена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир в Україні.

– «Зарваниця» належить до 20-ти найбільших відпустових місць у Європі, – каже Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ. – Як і в попередні роки цього разу ми молитимемось за мир в Україні, щоб не було війни. Дехто може сказати: «Та ми все так молимося-молимося, а війна не закінчується». Так, мати святого Августина молилася 18 років за навернення сина, і вона не впала у зневіру, а продовжувала просити Бога про це. Так і ми, українці, повинні наполегливо, спільно молитись, бо ми вже стали байдужими, війна йде, ми звикли до того, і здається, що так має бути. Ні! Повинен бути мир в Україні. Ми повинні випросити того миру в Бога через заступництво пресвятої Богородиці. Запрошую всіх до духовного центру, щоб ми спільно, єдиними устами, єдиним серцем прославили Господа і вимолили для нашого українського народу миру і спокою.

До Зарваниці, за словами владики Василія, прибудуть високоповажні гості, як з України, так і з-за кордону, будуть священники з Америки, Канади, Польщі. У прощі візьмуть участь прочани майже з усіх областей України, зголосилися навіть з Криму. Будуть групи з Херсонської, Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської та інших областей. Йтимуть до Зарваниці піші прощі з Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Івано-Франківська, Бережан, Козови, Зборова, Волочиська, Підволочиська.

Піша хода з Тернополя до Зарваниці вирушить 12 липня. Збір паломників відбудеться зранку поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Свою ходу колона прочан розпочне о 8.30, її супроводжуватимуть працівники поліції та медики. Усі паломники в дорозі будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі. Детальніше про це читайте у наступному матеріалі.

Ольга Трач