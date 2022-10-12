Антициклон домінує на Тернопільщині. Відтак цими днями опадів у краї не передбачають. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15 градусів тепла.

Порівняно тепла погода протримається на Тернопільщині близько тижня. Зокрема, черговою порцією тепла і сонця жителів краю потішать вихідні.

«Антициклон й далі зависає над Україною. Відтак цими днями опадів не передбачається. Хмарність, яка повиливала дощі на східні області, відсунеться геть. Температура повітря суттєво не міняється, хоча все ж непомітно, проте відчутно спускається до холодніших ночей. Найближчої ночі очікується +3 +10 градусів. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13 +18 градусів. По тижню різких змін у погоді поки не видно», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

В обласному гідрометеоцентрі наголошують: 13 жовтня погоду області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Відтак у краї спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці можливий слабкий туман, температура вночі 2 – 7º, вдень 11 – 16º тепла.