Їхали з весілля: на Тернопільщині ціла сім’я потрапила у смертельне ДТП. ФОТО
У дорожньо-транспортній пригоді на Зборівщині постраждали люди. Аварія трапилася 25 лютого близько шостої години ранку.
Водій автомобіля Opel Vivaro на автодорозі Зборів-Залізці-Почаїв, неподалік селища Залізці, виїхав виїхав за межі проїзної частини, не впорався з керуванням, та перекинувся.
На момент нещастя в бусі перебував водій з родиною. В результаті автопригоди, чоловік загинув на місці, його дружину з пошкодженням хребта та травмами спинного мозку госпіталізували до лікарні.
Із закритою черепно-мозковою травмою,забоєм головного мозку закритим переломом стегна потрапив до медзакладу і дев’ятирічний син. Ще один хлопчик, який був в іномарці, не постраждав.
За словами родичів, сімейство поверталося з весілля. Дану інформацію перевіряють слідчі, а також встановлюють чи був кермувальник тверезий на момент ДТП та причини аварії.
Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ, повідомляють у поліції.
Коментарі (1)
володимир25/02/2019
Причина смерті- не користування ременем безпеки, міг би залишитись живи м і травми б не було в жінки!
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