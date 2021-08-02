Тернопільщину зачепить циклон Гвідо. За прогнозами синоптиків, унаслідок його впливу пройдуть дощі та грози, а також відчутно знизяться температурні показники.

Наразі циклон лютує у Європі. Далі він переміститься до нашого регіону. Відтак погода цього тижня на Тернопільщині буде мінливою та нестабільною.

“Циклон з атмосферними фронтами зараз крутиться над Польщею та Словаччиною, дощі з грозами закидає ще й на Угорщину. Циклон має ім’я Гвідо. Далі атмосферний фронт цього Гвідо зачепить грозовими дощами західні області України. Температура повітря протягом дня становитиме +29 +32 градуси. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26 +30 градусів. Короткочасний дощ, гроза — очікується”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, перший тиждень серпня принесе невелике похолодання. Втім, далі спекотна погода повернеться.