Спекотна погода повернулася на Тернопільщину. Упродовж доби в регіоні передбачають до тридцяти градусів вище нуля. Втім, місцями прохолоди додаватимуть дощі та грози.

Хмарно з проясненнями, високі температурні показники, незначні пориви вітру, – такі погодні умови передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, впродовж доби температура повітря залишатиметься на рівні 28-30 градусів вище нуля.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, цього тижня в усіх регіонах України буде справжнє спекотне літо.

«Азорський антициклон визначатиме завтра, 20-го серпня, і найближчим часом погоду в Україні. Величезна за масштабами область високого атмосферного тиску, яка, зазвичай, і створює умови для сухої погоди. Що таке Азорський антициклон? Стала, постійна величезна область високого атмосферного тиску в Атлантичному океані біля Азорських островів на так званих `кінських` широтах. Цей антициклон живе там завжди, проте саме влітку вплив його потужніший. 20-го серпня азорський антициклон досягне своїми хвилями й України, тому переважатиме суха сонячна погода. Хіба що над західними областями хвіст північного атмосферного фронту метне періодичними грозовими дощами. Спека в Україну повертається. На Заході України передбачається +25+30 градусів».

Невдовзі прохолодна погода повернеться, відтак жителям краю радять насолоджуватися літом.

Софія Романська