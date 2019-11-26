В ніч з 21 листопада на 22 листопада в селі Вівся Козівського району зник громадянин 2004 року народження, житель села Золота Слобода.

23-25 листопада 2019 до пошуків зниклого залучалися працівники особового складу Козівського районного сектора та 18 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Пошуки результатів не дали.

Як повідомили у ДСНС, 26 листопада пошукові роботи продовжуються. Залучено 36 чоловік особового складу Управління та аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а також працівники Козівського районного сектора та 18 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

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