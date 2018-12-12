На Тернопільщині триває сезон полювання

12/12/2018 Розмір тексту:

З початку листопада на Тернопільщині триває сезон полювання на хутрових звірів. З відстрільними картками дозволено полювати на зайця русака та лисицю. Щодо вовків, то в області дозволено відстрілювати їх в необмеженій кількості.

Денна норма відстрілу зайця-русака одним мисливцем – одна голова. Норми відстрілу лисиці не лімітовані. Полювання на вовка не регулюються жодним документом.

«З третього листопада відкрито полювання на хутрового звіра. Наразі відстрілюються лисиці, зайці, вовки. Полювання на заяця-русака відкрито до січня. Відстріл хижаків, тобто лисиці та вовка необмежений. Коли встановиться сніговий покрив, то місце знаходження вовка встановити буде легше. У нашому регіоні вид цього звіра приносить шкоду, тому що в нас від вовків потерпає козуля європейська. Його добовий раціон – до двох кілограмів м’яса», – каже головний спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства Микола Слюсаревський.

Мисливці переконані: знищуючи вовків, вдається врятувати чимало інших видів тварин, зокрема козулю, яка належить до Червоної книги. Однак зоозахисники б’ють на сполох: масовий відстріл вовків може призвести до зникнення цієї популяції.

Тернопільських мисливців просять дотримуватися правил. Оскільки незаконне полювання на зайця-русака обійдеться, мінімум, у 4 тисячі гривень, на козулю – 32 тисячі, кабана – 40 тисяч гривень. Додатково доведеться сплатити штраф за незаконне полювання, який становить до 1020 гривень.

Софія Романська