З першого липня інспектори праці провели ряд інспектувань у суб’єктів господарювання Тернопільщини з найбільш ризикових сфер використання незадекларованої праці. Ця інспекційна кампанія зорієнтована, насамперед, на виведення тіньової зайнятості у правове поле.

За результатами цих інспектувань, як повідомили в Управлінні Держпраці, у тернопільських роботодавців виявлено та задокументовано 40 неоформлених працівників, серед них – 8 швачок, 8 робітників зі сфери добувної промисловості, 7 працівників автомийок, 6 працівників закладів громадського харчування та працівники інших професії зі сфери виробництва та торгівлі. За використання нелегальної праці до роботодавців вживають заходів відповідно до наданих повноважень. Фактичний допуск працівника до роботи без належного оформлення з ним трудових відносин тягне за собою адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

В Управлінні Держпраці закликають роботодавців не чекати проведення перевірки, а своєчасно і правильно оформляти найманих працівників, щоб надалі не нести відповідальності за використання незадекларованої праці.