Протягом доби на Тернопільщині потеплішає. Синоптики передбачають підвищення температурних показників до 26 градусів тепла. Втім, прохолоди додаватимуть пориви північно-західного вітру.

На Тернопільщині погоду зумовлює антициклон. Відтак до кінця тижня метеорологічна ситуація у краї буде сприятливою. Як повідомила синоптик Оксана Софінська, протягом доби у регіоні зберігатиметься мінлива хмарність, однак обійдеться без істотних опадів. Температурні показники дещо підвищаться.

«Вдень температура повітря коливатиметься від 21 – 26º тепла, вночі стовпчики термометрів знизяться до 7 – 12º тепла. Вітер вночі південно – західний 5 – 10 м/с, вдень північно – західний 9 – 14 м/с».

За попередніми прогнозами синоптиків, до кінця тижня температурні показники зберігатимуться комфортними. У Тернополі та по області обійдеться без дощів. У регіоні триває «бабине» літо. Відтак місцями вдень буде спекотно, а от ночі передбачаються традиційно прохолодними.

Софія Романська