«Городок Фест» – десятиденний фестиваль за участю спортсменів та музикантів із-за кордону розпочався на Тернопільщині.

Масштабне дійство приурочили створенню сучасного спортивного комплексу.

У програмі фестивалю – спортивні ігри, розваги, пляжний відпочинок, народні гуляння, концерти.

«Приємно бачити на нашому фестивалі гостей з європейських країн. Ми вирішили створити фестиваль позитивних емоцій, щоб кожна людина, яка приїде сюди, змогла гарно відпочити, насолодитися природою, нашою цікавою розважальною програмою. Всіх учасників чекає ряд цікавих занять і приємний відпочинок на березі Дністра. Триватиме фестиваль упродовж десяти днів. Сподіваємося, що всі учасники зможуть гарно відпочити, насолодитися красивими краєвидами», – розповідають організатори фестивалю.

На фестивалі діють атракціони, фудкорт, лунає сучасна музика у виконанні українських і європейських гуртів. Серед учасників фестивалю такі виконавці: DZIDZIO, «Друга ріка», Амадор Лопес зі своїм шоу-балетом, а також румунський Vanotek.

Організатори сподіваються, що цей фестиваль сприятиме популяризації серед туристів Заліщицького краю.

Софія Романська