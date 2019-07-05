Прикрий випадок стався у Борщівському районі. Там трирічна дитина отруїлася розчинником-бензином. Малюка госпіталізували.

На Тернопільщині трапився жахливий інцидент із дитям

На Тернопільщині трапився жахливий інцидент із дитямТрирічна дитина на Борщівщині отруїлась хімічним засобом. В Борщівській лікарні опинилася трирічна дитина з підозрою на отруєнням хімічним засобом. За свідченням лікарів малеча напилась бензину-розчиннику. Як речовина опинилась в руках трирічного чада батьки не знають, кажуть, не впильнували. На щастя здоров'ю та життю дитини нічого не загрожує, стан її стабілізували, після чого відпустили додому.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 4 липня 2019 р.