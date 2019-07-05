Прикрий випадок стався у Борщівському районі. Там трирічна дитина отруїлася розчинником-бензином. Малюка госпіталізували.
На Тернопільщині трирічна дитина напилася бензину. ВІДЕО
05/07/2019 0
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