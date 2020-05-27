Сезон дощів продовжується на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, опади спостерігатимуться до кінця травня. Місцями можливі зливи та грози. Втім, температурні показники частково підвищуватимуться.

Упродовж доби волога похмура погода чергуватиметься із проясненнями. Місцями дошкулятиме сильний вітер. Але загалом зберігатиметься тенденція до потепління.

“27-го травня у Західній Україні очікуються дощі. Вітер очікується північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря ніяк не розженеться, передбачається близько +15 градусів вдень. Нічні температурні показники знижуватимуться до восьми градусів тепла. Ймовірність дощів залишається високою”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Середньодобова температура повітря поступово підвищуватиметься. Однак дощі спостерігатимуться у регіоні й далі. За словами синоптиків, цій порі року властивий підвищений рівень опадів.

Софія Романська