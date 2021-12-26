На Тернопільщині трохи потепліє, а потім знову вдарять морози

Вихідними на Тернопільщині трохи потепліє.

За прогнозами синоптиків, температурні показники вдень залишатимуться плюсовими. Втім, вночі стовпчики термометрів опускатимуться до десяти градусів морозу. Через перепади температури повітря на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температури повітря від мінуса до плюса, пориви вітру — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Далі в регіоні поступово холоднішатиме, а також підсипатиме снігу.

“Зараз в Україні — мороз! Але до нас таки йде зміна погоди в бік потепління. І отой теперішній сніг над Польщею вже скоро буде нашим. Тож далі варто розраховувати на потепління та опади у вигляді снігу”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині буде мінливою. Вже наступного тижня в регіоні передбачають повернення сильніших морозів.