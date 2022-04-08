Два випадки отруєння чадним газом були зафіксовані 7 квітня у Тернопільській області.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, о 18.48 бригада швидкої виїжджала на вулицю Шота Руставелі. Причина виклику – підозра на отруєння продуктами горіння від включеної газової колонки. Потерпілі двоє дівчат пов’язують погіршення самопочуття із перебуванням більше години у приміщенні із включеною газовою колонкою. Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги після надання допомоги вони були госпіталізовані в лікарню.

Подібний випадок також стався у Шумському районі. Близько 23.30 07 квітня 18 річна дівчина, яка спала в квартирі при включеній газовій колонці, раптово відчула сильний головний біль, запаморочення, нудоту. Бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка негайно виїхала на місце виклику, була надана потерпілій невідкладна медична допомога і здійснена госпіталізація в районну лікарню.