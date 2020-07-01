Близько трьох тисяч абітурієнтів в області не прийшли на ЗНО з української мови та літератури.

Як повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, для участі попередньо зареєструвалося понад десять тисяч одинадцятикласників.

“Відповідно до цьогорічних нововведень, від обов’язкової державної підсумкової атестації звільнені учні ПТУ, коледжів, а також ті одинадцятикласники, які не планують продовжувати навчання у вищих навчальних закладах. Відтак близько трьох тисяч абітурієнтів у нашій області скористалися цим правом і відмовилися складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови і літератури. Абітурієнти, вчителі, спостерігачі, які були задіяні у пунктах тестування, дотримувалися маскового режиму. На вході всім учасникам видавали засоби індивідуального захисту. Також при вході були дезінфектори, кожен міг обробити руки. Тестування відбулося відповідно до вимог головного санітарного лікаря. У кожному пункті чергували медичні працівники”, – розповів Юрій Шайнюк.

Проходило ЗНО з української мови та літератури у 43-ох пунктах тестування. Жодних порушень не було зафіксовано. Втім, одного учасника не допустили до тестування через підвищену температуру тіла. Він братиме участь у додатковій сесії ЗНО.

Софія Романська