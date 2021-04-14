Неподалік Чорткова знайшли поховання приблизно ІІІ тисячоліття до нашої ери!

У селі Білий Потік, що на Чортківщині, тракторист аграрної фірми, працюючи на полі, випадково натрапив на поховання. Як встановили історики, воно датується приблизно ІІІ тисячоліттям до нашої ери, тобто йому орієнтовно п’ять тисяч років, пише Вечірній Чортків.

Зі слів директорки обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марини Ягодинської, всередині знайшли останки трьох людей та чотири горщики.

– Ми тут чекали знайти зовсім інше поховання, бо недалеко від цього місця є могильник комарівської культури білопотоцького типу, але в даному випадку ми досягли дна і побачили, що це культура кулястих амфор. Носії цієї культури існували в кінці доби неоліту – це десь кінець ІІІ тисячоліття до нашої ери, – каже пані Ягодинська.