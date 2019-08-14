Нещастя трапилося у суботу, 10 серпня, близько 23 години у полі поблизу села Воля Теребовлянського району.

Під колесами трактора загинув 43-річний житель села Лучка Тернопільського району, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, загиблий разом із двома знайомими приїхали на тракторі у поле, аби зорати земельну ділянку. В якийсь момент потерпілий під час руху сільгосптехніки намагався заскочити у кабіну, проте не втримався на підніжці та впав під колеса транспортного засобу. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.