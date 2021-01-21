Про пожежу у сісідському будинку в службу надзвичайних ситуації повідомили сусіди, а рятувальники на місце нещастя викликали правоохоронців.

За словами начальника відділення поліції №3 (м. Теребовля) Андрія Купчака, пожежа трапилася 20 січня близько 16:00. Люди повідомили, що в будинку може бути подружжя – 1953 та 1956 років народження.

На місце події виїжджали рятувальники, поліція та представники місцевого РЕСу. Останні відімкнули житло від електропостачання.

Полум’я пожежники загасили швидко, а зайшовши в хату вони виявили два тіла. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

У ході перевірки стало відомо, що в помешканні пенсіонерів не було ні газу, ні пічного опалення. Подружжя грілося від двох саморобних електроприладів.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.