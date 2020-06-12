До Борщівського відділення поліції звернувся житель одного із сіл. 37-річний краянин повідомив, що його побили приятелі.

Правоохоронці встановили, що подія трапилася 10 червня близько 23 години, неподалік місцевої крамниці. Того вечора потерпілий випивав в компанії товаришів, коли у них виникла словесна дискусія. Вона плавно переросла в конфлікт й закінчилася бійкою.

Як наслідок, заявника госпіталізували в районну лікарню з струсом головного мозку, множинними втовченнями, гематомами та забоєм обох нирок.

Працівники поліції опитали очевидців злочину й встановили підозрюваних. Чоловіки 1984, 1992, 1993 років у народження у спричиненні тілесних ушкоджень зізналися.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 125 ККУ.