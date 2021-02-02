Судитимуть працівника установи виконання покарань, що передавав заборонені предмети ув’язненим.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.307 ч.1 ст. 368 КК України стосовно працівника відділу режиму й охорони ДУ «Чортківська УВП №26», який придбав, зберігав та мав намір розповсюдити наркотичні засоби серед ув’язнених. Також, він проносив заборонені предмети в охоронювану зону та отримав за це кошти.

За версією слідства, молодший інспектор охорони в жовтні 2020 року, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою власного незаконного збагачення, придбав, зберігав та привіз до будівлі ДУ «Чортківська УВП №26» 56 г канабісу, щоб передати у приміщення установи попереднього ув’язнення та його викрили правоохоронці.

Під час слідства виявлено отримання неправомірної вигоди інспектором за передачу ув’язненим інших заборонених законом предметів.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Львові.