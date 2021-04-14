На Тернопільщині так чистили річку, що ціле село залишилося без газу

Через пошкодження газопроводу тимчасово залишилося без газу с. Жеребки Тернопільського (колишнього Підволочиського) району.

– 13 квітня, під час розчищення русла річки Качава, відбулося пошкодження розподільчого газопроводу середнього тиску, діам. 133 мм, внаслідок чого припинено газопостачання с. Жеребки (всього 270 абонентів), – повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

Роботи по відновленню газопостачання будуть здійснюватися 14 квітня аварійною бригадою ПАТ «Тернопільгаз», пише Терен.