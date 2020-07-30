Тернопільщина отримає субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд.

Нині в області формують списки сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують покращення житлових умов.

Наразі в інтернатах області проживає близько тисячі дітей. Після досягнення вісімнадцятиліття вони покидають інтернатні стіни та змушені вести самостійне життя. Найбільший виклик для сиріт — пошук житла.

«В нашій області проживає 960 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі триває формування пропозицій щодо розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

На Тернопільську область передбачено понад 11 млн. грн. субвенції. Працівники служби формують список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають відповідний статус і потребують поліпшення житлових умов. Свої пропозиції подають районні державні адміністрації та об`єднані територіальні громади».

Окрім цього, в області триває реформування інтернатних закладів. Дітям, які перебувають там, запропонують родинне виховання.

Софія Романська